Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 19 515,46 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,847 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,396 Prozent auf 19 509,79 Punkte an der Kurstafel, nach 19 432,81 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 523,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 499,46 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,545 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 726,08 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 17.07.2024, den Stand von 18 437,30 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 17.10.2023, einen Wert von 15 251,69 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 16,38 Prozent. Bei 19 633,91 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 19,03 Prozent auf 272,10 EUR), Merck (+ 7,33 Prozent auf 165,50 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 2,57 Prozent auf 139,46 EUR), Infineon (+ 2,14 Prozent auf 31,03 EUR) und Commerzbank (+ 1,30 Prozent auf 16,77 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 35,46 EUR), Brenntag SE (-0,97 Prozent auf 63,16 EUR), Fresenius SE (-0,77 Prozent auf 33,41 EUR), Symrise (-0,75 Prozent auf 118,70 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,67 Prozent auf 32,61 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 440 655 Aktien gehandelt. Mit 244,732 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at