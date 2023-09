Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am dritten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,56 Prozent höher bei 27 055,78 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 243,352 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,185 Prozent auf 26 954,12 Punkte an der Kurstafel, nach 26 904,25 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 27 089,42 Punkte, das Tagestief hingegen 26 952,33 Zähler.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,843 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 27 153,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2023, bewegte sich der MDAX bei 26 719,17 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.09.2022, einen Stand von 23 759,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 6,20 Prozent aufwärts. Bei 29 815,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 253,77 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 5,61 Prozent auf 31,46 EUR), Fraport (+ 2,31 Prozent auf 51,02 EUR), HUGO BOSS (+ 2,24 Prozent auf 66,70 EUR), LANXESS (+ 1,13 Prozent auf 26,80 EUR) und Evonik (+ 1,13 Prozent auf 17,95 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Talanx (-6,61 Prozent auf 61,45 EUR), HENSOLDT (-0,59 Prozent auf 30,34 EUR), Vitesco Technologies (-0,59 Prozent auf 76,00 EUR), CTS Eventim (-0,36 Prozent auf 54,60 EUR) und LEG Immobilien (-0,17 Prozent auf 69,98 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Talanx-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 167 556 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,227 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,52 erwartet. Die TAG Immobilien-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

