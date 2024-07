Börse Frankfurt in Grün: SDAX steigt letztendlich

Am Montag erhöhte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,20 Prozent auf 14 529,55 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 99,663 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 2,27 Prozent auf 14 031,72 Punkte an der Kurstafel, nach 14 357,57 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 577,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 031,72 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 473,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, wies der SDAX 14 053,25 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 682,85 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 5,13 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 8,55 Prozent auf 66,00 EUR), Hypoport SE (+ 6,93 Prozent auf 345,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,93 Prozent auf 17,44 EUR), PVA TePla (+ 3,47 Prozent auf 14,32 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,35 Prozent auf 80,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil TAKKT (-17,16 Prozent auf 9,61 EUR), BayWa (-8,33 Prozent auf 11,00 EUR), Amadeus FiRe (-5,59 Prozent auf 98,00 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-1,87 Prozent auf 3,68 EUR) und HAMBORNER REIT (-1,65 Prozent auf 6,57 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 328 555 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 7,304 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ceconomy St-Aktie mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

