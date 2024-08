Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Freitagshandels in Grün

Der TecDAX hält am Freitagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,14 Prozent stärker bei 3 344,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 526,137 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,344 Prozent fester bei 3 351,60 Punkten, nach 3 340,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 352,95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 344,40 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,13 Prozent. Vor einem Monat, am 16.07.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 375,31 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, bei 3 444,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 117,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,606 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 1,13 Prozent auf 5,82 EUR), HENSOLDT (+ 1,06 Prozent auf 36,28 EUR), Energiekontor (+ 1,06 Prozent auf 57,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,04 Prozent auf 78,00 EUR) und Nagarro SE (+ 0,93 Prozent auf 75,85 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil CANCOM SE (-2,38 Prozent auf 27,94 EUR), Bechtle (-0,76 Prozent auf 39,30 EUR), TeamViewer (-0,61 Prozent auf 12,31 EUR), Kontron (-0,53 Prozent auf 16,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,47 Prozent auf 63,40 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 173 130 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 224,061 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

In diesem Jahr weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at