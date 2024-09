Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beendet den Handel mit Verlusten

Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 18 936,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 940,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18 778,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.08.2024, den Stand von 17 694,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 607,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Wert von 15 862,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 13,09 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 973,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,99 Prozent auf 31,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,33 Prozent auf 39,72 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,27 Prozent auf 495,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,25 Prozent auf 97,38 EUR) und SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 199,86 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-4,73 Prozent auf 237,60 EUR), Zalando (-3,11 Prozent auf 22,71 EUR), Rheinmetall (-2,69 Prozent auf 527,40 EUR), Daimler Truck (-2,02 Prozent auf 33,96 EUR) und Porsche (-1,47 Prozent auf 69,80 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 323 853 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,640 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at