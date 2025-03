NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Munich Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 559 Euro belassen. Die Übernahme des US-Versicherers Next Insurance durch die bereits an ihm beteiligte Erstversicherungstochter Ergo sei strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick erscheine der Kaufpreis hoch. Bisher habe Munich Re aber Disziplin beim Einsatz seines Kapitals gezeigt. Goh setzt auf einen Ergebnisbeitrag von Next im mittleren einstelligen Prozentbereich./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 13:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 13:33 / EDT





