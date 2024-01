Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt am Mittag

Der LUS-DAX zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Um 12:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent tiefer bei 16 517,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 16 472,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 16 628,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, den Wert von 16 726,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 266,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.01.2023, den Wert von 15 122,00 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,35 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 964,50 Punkten. Bei 16 447,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,05 Prozent auf 318,90 EUR), Beiersdorf (+ 0,48 Prozent auf 134,90 EUR), QIAGEN (+ 0,39 Prozent auf 40,83 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,38 Prozent auf 52,88 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,18 Prozent auf 22,71 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Commerzbank (-5,46 Prozent auf 10,82 EUR), Sartorius vz (-2,95 Prozent auf 299,50 EUR), Siemens Energy (-2,68 Prozent auf 11,80 EUR), Porsche Automobil vz (-1,92 Prozent auf 44,35 EUR) und adidas (-1,87 Prozent auf 172,40 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 10 628 306 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 169,443 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,26 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

