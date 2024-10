Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

So bewegte sich der LUS-DAX am Mittwoch letztendlich

Der LUS-DAX schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 19 172,00 Punkten ab.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 058,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 252,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 02.09.2024, bei 18 948,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, den Stand von 18 176,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 203,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 14,50 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 19 496,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit adidas (+ 1,89 Prozent auf 237,20 EUR), Rheinmetall (+ 1,14 Prozent auf 516,80 EUR), Deutsche Börse (+ 1,05 Prozent auf 212,60 EUR), BASF (+ 0,70 Prozent auf 47,24 EUR) und Daimler Truck (+ 0,69 Prozent auf 33,38 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Sartorius vz (-1,98 Prozent auf 242,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 478,30 EUR), Commerzbank (-1,51 Prozent auf 16,03 EUR), EON SE (-1,50 Prozent auf 13,15 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,23 Prozent auf 38,66 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 269 512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 238,433 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

