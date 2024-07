Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Sitzung im Minus

Der MDAX gibt am Dienstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,82 Prozent auf 25 476,75 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 254,451 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 25 685,53 Punkte an der Kurstafel, nach 25 688,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 460,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 685,53 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 719,43 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.04.2024, den Stand von 25 973,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 860,29 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,07 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 2,07 Prozent auf 21,66 EUR), Siltronic (+ 1,97 Prozent auf 77,80 EUR), Jungheinrich (+ 0,90 Prozent auf 31,32 EUR), Stabilus SE (+ 0,56 Prozent auf 45,10 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,35 Prozent auf 86,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HUGO BOSS (-9,61 Prozent auf 36,49 EUR), Aurubis (-3,14 Prozent auf 75,60 EUR), Delivery Hero (-1,75 Prozent auf 20,16 EUR), KION GROUP (-1,63 Prozent auf 39,19 EUR) und EVOTEC SE (-1,58 Prozent auf 8,73 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 491 319 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 18,631 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die Lufthansa-Aktie hat mit 5,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 14,75 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at