Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert im Minus

Am Montag gibt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,78 Prozent auf 26 997,36 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 267,650 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,277 Prozent auf 27 134,75 Punkte an der Kurstafel, nach 27 210,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 981,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27 236,17 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX wurde am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, mit 25 703,44 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 25 176,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, mit 26 075,11 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0,593 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 1,73 Prozent auf 29,34 EUR), CTS Eventim (+ 1,14 Prozent auf 93,50 EUR), RATIONAL (+ 0,82 Prozent auf 924,50 EUR), Jungheinrich (+ 0,82 Prozent auf 27,18 EUR) und Delivery Hero (+ 0,70 Prozent auf 36,00 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen TRATON (-5,16 Prozent auf 29,40 EUR), K+S (-4,33 Prozent auf 11,39 EUR), Stabilus SE (-3,90 Prozent auf 36,95 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,38 Prozent auf 131,40 EUR) und HELLA GmbH (-3,15 Prozent auf 86,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2 226 916 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 19,522 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die thyssenkrupp-Aktie hat mit 4,18 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,89 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at