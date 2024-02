Börse Frankfurt in Rot: SDAX am Mittag in Rot

Am Montag tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,69 Prozent schwächer bei 13 787,74 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 113,235 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,217 Prozent schwächer bei 13 852,75 Punkten in den Handel, nach 13 882,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 13 787,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 852,75 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.01.2024, notierte der SDAX bei 13 345,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 209,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wies der SDAX 13 532,20 Punkte auf.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,242 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Ceconomy St (+ 3,19 Prozent auf 2,07 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,53 Prozent auf 15,97 EUR), Hypoport SE (+ 1,11 Prozent auf 200,20 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,08 Prozent auf 28,10 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 1,08 Prozent auf 37,60 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,89 Prozent auf 20,17 EUR), ATOSS Software (-2,79 Prozent auf 244,00 EUR), CANCOM SE (-2,76 Prozent auf 28,20 EUR), Salzgitter (-2,51 Prozent auf 24,88 EUR) und SFC Energy (-2,44 Prozent auf 18,40 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 627 764 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 11,870 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Südzucker-Aktie verzeichnet mit 4,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die pbb-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at