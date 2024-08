Börse Frankfurt in Rot: SDAX-Anleger bekommen mittags kalte Füße

Am Montag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 3,61 Prozent schwächer bei 13 212,66 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 96,526 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,928 Prozent leichter bei 13 580,13 Punkten, nach 13 707,32 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 13 580,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 139,19 Punkten lag.

SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 05.07.2024, den Wert von 14 632,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 14 431,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, mit 13 626,74 Punkten bewertet.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,40 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. 13 139,19 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 0,47 Prozent auf 12,86 EUR), INDUS (+ 0,00 Prozent auf 20,45 EUR), Adtran Networks SE (-0,10 Prozent auf 19,18 EUR), Dermapharm (-0,43 Prozent auf 34,55 EUR) und Vitesco Technologies (-0,93 Prozent auf 53,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil 1&1 (-15,40 Prozent auf 12,42 EUR), SÜSS MicroTec SE (-10,09 Prozent auf 48,10 EUR), Kontron (-6,90 Prozent auf 16,99 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-6,83 Prozent auf 0,94 EUR) und Mutares (-6,61 Prozent auf 28,25 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 518 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 7,653 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,11 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at