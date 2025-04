Handel in Frankfurt: TecDAX klettert letztendlich

So performte der TecDAX am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Zum Handelsende stieg der TecDAX im XETRA-Handel um 1,15 Prozent auf 3 582,45 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 583,585 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 536,11 Zählern und damit 0,163 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 541,87 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 509,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 584,67 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 5,24 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 24.03.2025, mit 3 778,30 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.01.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 648,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 299,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,24 Prozent nach oben. Bei 3 905,01 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 7,08 Prozent auf 29,58 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,40 Prozent auf 58,60 EUR), AIXTRON SE (+ 4,38 Prozent auf 11,08 EUR), Siltronic (+ 3,03 Prozent auf 37,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,94 Prozent auf 32,86 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nagarro SE (-1,41 Prozent auf 66,65 EUR), Nordex (-1,38 Prozent auf 15,76 EUR), Deutsche Telekom (-0,40 Prozent auf 32,75 EUR), PNE (-0,27 Prozent auf 15,02 EUR) und 1&1 (-0,25 Prozent auf 15,68 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 505 041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 281,964 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Elmos Semiconductor-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,13 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at