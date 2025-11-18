Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung im Minus

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,79 Prozent schwächer bei 15 781,91 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 80,548 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,46 Prozent auf 15 834,01 Punkte an der Kurstafel, nach 16 069,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 15 735,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 898,69 Punkten verzeichnete.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 719,64 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2025, den Stand von 17 031,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, lag der SDAX bei 13 408,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 13,64 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 2,30 Prozent auf 64,50 EUR), PVA TePla (+ 2,26 Prozent auf 20,80 EUR), Dermapharm (+ 0,72 Prozent auf 35,00 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,46 Prozent auf 21,70 EUR) und Drägerwerk (+ 0,44 Prozent auf 68,60 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Verve Group (-15,85 Prozent auf 1,67 EUR), SFC Energy (-9,90 Prozent auf 12,20 EUR), SMA Solar (-5,90 Prozent auf 30,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,41 Prozent auf 34,64 EUR) und grenke (-5,37 Prozent auf 13,38 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die Verve Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 525 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 6,250 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie weist mit 3,78 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at