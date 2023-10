Börse Frankfurt in Rot: SDAX sackt zum Handelsstart ab

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,76 Prozent leichter bei 11 992,25 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 100,939 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,790 Prozent tiefer bei 11 989,06 Punkten, nach 12 084,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 11 973,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 992,25 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,32 Prozent nach unten. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 26.09.2023, bei 12 569,22 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 26.07.2023, bei 13 669,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, notierte der SDAX bei 11 411,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,764 Prozent nach unten. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Fielmann (+ 2,84 Prozent auf 42,06 EUR), Siltronic (+ 2,18 Prozent auf 79,70 EUR), Ceconomy St (+ 1,95 Prozent auf 1,89 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,92 Prozent auf 3,71 EUR) und NORMA Group SE (+ 1,10 Prozent auf 16,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SÜSS MicroTec SE (-12,00 Prozent auf 16,72 EUR), IONOS (-5,70 Prozent auf 12,58 EUR), Schaeffler (-2,40 Prozent auf 5,08 EUR), PVA TePla (-2,32 Prozent auf 13,89 EUR) und Varta (-2,28 Prozent auf 19,27 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 104 552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 8,925 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

2023 weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 11,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

