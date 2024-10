Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste

So bewegt sich der SDAX am Mittwoch.

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,09 Prozent schwächer bei 14 099,43 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 95,644 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,093 Prozent tiefer bei 14 098,90 Punkten, nach 14 111,98 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14 107,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 091,00 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,836 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 02.09.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 964,66 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, den Stand von 14 353,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, stand der SDAX bei 12 780,83 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,01 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. 12 940,72 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell GRENKE (+ 4,14 Prozent auf 25,15 EUR), Adtran Networks SE (+ 2,58 Prozent auf 19,90 EUR), PNE (+ 2,04 Prozent auf 12,00 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,36 Prozent auf 3,73 EUR) und Salzgitter (+ 1,11 Prozent auf 16,38 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil RENK (-4,60 Prozent auf 21,37 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,13 Prozent auf 17,93 EUR), DEUTZ (-1,48 Prozent auf 4,40 EUR), Ceconomy St (-1,30 Prozent auf 3,19 EUR) und adesso SE (-1,24 Prozent auf 71,50 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die RENK-Aktie. 513 739 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,864 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

