Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart im Minus

Am Montag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,07 Prozent auf 13 755,79 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 112,509 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,098 Prozent auf 13 752,12 Punkte an der Kurstafel, nach 13 765,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 13 760,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 752,12 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 26.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 782,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, mit 13 054,04 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 231,06 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 0,473 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SGL Carbon SE (+ 3,97 Prozent auf 6,29 EUR), adesso SE (+ 3,83 Prozent auf 103,00 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,25) Prozent auf 15,57 EUR), INDUS (+ 1,11 Prozent auf 22,70 EUR) und Ceconomy St (+ 0,79 Prozent auf 2,04 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen BVB (Borussia Dortmund) (-3,18 Prozent auf 3,50 EUR), SFC Energy (-3,09 Prozent auf 16,96 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1,47 Prozent auf 26,75 EUR), STRATEC SE (-1,13 Prozent auf 43,70 EUR) und AUTO1 (-1,05 Prozent auf 3,86 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 77 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 11,850 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

