Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Minus

Wenig Veränderung ist am Montag in Frankfurt zu beobachten.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,17 Prozent schwächer bei 18 649,00 Punkten.

Bei 18 597,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 710,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.08.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 332,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, stand der LUS-DAX bei 17 995,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 873,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,38 Prozent nach oben. 18 993,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 0,85 Prozent auf 23,75 EUR), adidas (+ 0,78 Prozent auf 220,20 EUR), Porsche (+ 0,45 Prozent auf 67,38 EUR), EON SE (+ 0,22 Prozent auf 13,57 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,19 Prozent auf 93,26 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Sartorius vz (-2,23 Prozent auf 240,90 EUR), Infineon (-2,11 Prozent auf 29,20 EUR), Siemens Energy (-1,54 Prozent auf 28,76 EUR), Brenntag SE (-1,48 Prozent auf 63,92 EUR) und Fresenius SE (-1,39 Prozent auf 34,03 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 520 564 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 234,058 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at