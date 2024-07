Börse Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsstart

Der LUS-DAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent schwächer bei 18 427,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 18 415,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 507,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 11.06.2024, einen Wert von 18 389,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, lag der LUS-DAX bei 18 042,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 828,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,05 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 2,39 Prozent auf 26,75 EUR), Sartorius vz (+ 0,99 Prozent auf 234,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,92 Prozent auf 98,84 EUR), BASF (+ 0,82 Prozent auf 44,04 EUR) und Porsche (+ 0,77 Prozent auf 75,82 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Deutsche Bank (-0,74 Prozent auf 15,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,61 Prozent auf 63,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 461,00 EUR), Fresenius SE (-0,28 Prozent auf 28,93 EUR) und SAP SE (-0,14 Prozent auf 185,54 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 503 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215,656 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,34 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

