LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 63 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Von den Zahlen zum zweiten Quartal zeigte sich Analyst Pierre Rousseau in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nicht beeindruckt. Immerhin aber habe der Baustoffhersteller die Jahresziele angehoben. Zum Jahresende hin könnte sich die Lage verbessern, unter anderem in Nordamerika und in den Schwellenländern./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 18:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 04:10 / GMT



