Börse Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Der MDAX wagt sich am dritten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent höher bei 25 804,62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 248,792 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,019 Prozent fester bei 25 786,09 Punkten, nach 25 781,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 702,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 886,25 Zählern.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, betrug der MDAX-Kurs 24 812,18 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 589,93 Punkten auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 18.09.2023, einen Stand von 26 915,10 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,85 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit TUI (+ 2,22 Prozent auf 6,44 EUR), Nordex (+ 2,22 Prozent auf 15,22 EUR), Stabilus SE (+ 2,05 Prozent auf 37,30 EUR), thyssenkrupp (+ 1,98 Prozent auf 3,04 EUR) und TRATON (+ 1,91 Prozent auf 29,35 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Delivery Hero (-1,30 Prozent auf 29,60 EUR), EVOTEC SE (-1,00 Prozent auf 6,42 EUR), Scout24 (-0,80 Prozent auf 74,20 EUR), Gerresheimer (-0,78 Prozent auf 102,40 EUR) und PUMA SE (-0,76 Prozent auf 37,97 EUR) unter Druck.

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 678 782 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,767 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Im MDAX weist die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

