Börse Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Der MDAX bleibt auch am Freitagmorgen im Aufwärtstrend.

Am Freitag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,82 Prozent fester bei 32 530,78 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 356,129 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,272 Prozent höher bei 32 352,58 Punkten in den Handel, nach 32 264,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32 543,81 Punkte, das Tagestief hingegen 32 352,58 Zähler.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,136 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, notierte der MDAX bei 32 100,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der MDAX auf 31 893,88 Punkte taxiert. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 31 118,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 9,13 Prozent auf 62,15 EUR), Talanx (+ 4,89 Prozent auf 120,10 EUR), IONOS (+ 3,50 Prozent auf 34,32 EUR), RENK (+ 2,98 Prozent auf 51,51 EUR) und HENSOLDT (+ 2,45 Prozent auf 94,68 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Salzgitter (-2,61 Prozent auf 50,40 EUR), Siltronic (-2,33 Prozent auf 85,85 EUR), AIXTRON SE (-1,51 Prozent auf 41,23 EUR), Aurubis (-1,43 Prozent auf 165,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,07 Prozent auf 83,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 180 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,314 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at