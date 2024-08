Börse Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Der MDAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent auf 25 173,02 Punkte an. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 246,513 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,322 Prozent auf 25 197,61 Punkte an der Kurstafel, nach 25 116,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 25 077,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 292,43 Punkten erreichte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 25 176,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, lag der MDAX bei 26 344,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 28 706,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,21 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 665,49 Punkte.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Stabilus SE (+ 4,24 Prozent auf 44,25 EUR), HENSOLDT (+ 3,79 Prozent auf 34,52 EUR), Aroundtown SA (+ 2,05 Prozent auf 1,99 EUR), AIXTRON SE (+ 1,90 Prozent auf 20,93 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,51 Prozent auf 37,74 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Delivery Hero (-1,94 Prozent auf 18,99 EUR), HelloFresh (-1,83 Prozent auf 5,79 EUR), JENOPTIK (-1,75 Prozent auf 25,88 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,33 Prozent auf 133,10 EUR) und RATIONAL (-1,08 Prozent auf 779,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 1 072 343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 18,334 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at