NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1025 auf 1015 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem Kursrückschlag infolge der Jahreszahlen und den Verlusten seit dem Zwischenhoch Ende Oktober 2024 sei es Zeit für einen frischen Blick auf den Großküchenausrüster, schrieb Analyst Philippe Lorrain in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Denn andere zyklische Werte hätten Rational abgehängt. Kurskorrekturen nach Zahlen böten bei Wachstumswerten oft gute Einstiegsgelegenheiten. Rational dürfte gut durch die Handelsturbulenzen kommen und verdiene seine Bewertung, so Lorrain./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 21:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2025 / 05:00 / UTC



