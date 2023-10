Börse Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den MDAX auch heute aufwärts.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,91 Prozent stärker bei 25 693,41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 235,522 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 591,51 Zählern und damit 0,510 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 461,76 Punkte).

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 25 702,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 591,51 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,60 Prozent. Vor einem Monat, am 12.09.2023, wurde der MDAX auf 27 089,87 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 951,82 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, bei 21 894,40 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,855 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 24 944,86 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 2,76 Prozent auf 27,15 EUR), LEG Immobilien (+ 2,49 Prozent auf 64,14 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,80 Prozent auf 33,33 EUR), Nordex (+ 1,71 Prozent auf 11,02 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,66 Prozent auf 128,85 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Stabilus SE (-1,62 Prozent auf 51,75 EUR), Bechtle (-0,22 Prozent auf 44,78 EUR), Befesa (-0,07 Prozent auf 29,82 EUR), HOCHTIEF (-0,05 Prozent auf 95,95 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,00 Prozent auf 114,50 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 137 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 15,558 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,04 erwartet. Die TAG Immobilien-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

