Börse Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben

Mit dem MDAX geht es am Mittag abwärts.

Am Mittwoch notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,30 Prozent leichter bei 32 297,57 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 354,963 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,199 Prozent fester bei 32 459,68 Punkten, nach 32 395,32 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 552,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 32 148,75 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,203 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 483,64 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2026, den Wert von 30 010,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, betrug der MDAX-Kurs 31 174,76 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,25 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 6,44 Prozent auf 39,64 EUR), KRONES (+ 4,57 Prozent auf 119,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,58 Prozent auf 71,60 EUR), Aurubis (+ 1,54 Prozent auf 177,50 EUR) und LANXESS (+ 1,42 Prozent auf 15,72 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUTO1 (-9,50 Prozent auf 21,52 EUR), DWS Group GmbH (-4,04 Prozent auf 68,85 EUR), HENSOLDT (-2,44 Prozent auf 82,32 EUR), DEUTZ (-2,34 Prozent auf 9,80 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,31 Prozent auf 80,20 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 832 475 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 41,113 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at