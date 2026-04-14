Börse Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone

Am Dienstag springt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,19 Prozent auf 30 613,28 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 364,049 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,546 Prozent fester bei 30 417,18 Punkten in den Handel, nach 30 251,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 670,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 409,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 819,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wurde der MDAX mit 31 774,24 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.04.2025, den Stand von 26 627,26 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,18 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 4,03 Prozent auf 37,14 EUR), Salzgitter (+ 4,02 Prozent auf 48,64 EUR), Aroundtown SA (+ 3,05 Prozent auf 2,57 EUR), Porsche vz (+ 3,01 Prozent auf 42,74 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,93 Prozent auf 8,64 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen K+S (-2,26 Prozent auf 15,59 EUR), AIXTRON SE (-1,03 Prozent auf 36,37 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0,70 Prozent auf 85,10 EUR), Talanx (+ 0,00 Prozent auf 115,40 EUR) und freenet (+ 0,07 Prozent auf 27,50 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 449 560 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,797 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at