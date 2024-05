Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone

Letztendlich schloss der MDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 26 307,47 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 238,729 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,007 Prozent fester bei 26 266,25 Punkten in den Handel, nach 26 264,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 172,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 425,73 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 0,490 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 26 776,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, stand der MDAX bei 25 651,30 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 02.05.2023, bei 27 456,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 1,98 Prozent ein. Bei 27 286,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Aroundtown SA (+ 4,33 Prozent auf 2,04 EUR), thyssenkrupp (+ 3,27 Prozent auf 4,86 EUR), Delivery Hero (+ 3,22 Prozent auf 27,25 EUR), Befesa (+ 3,04 Prozent auf 27,82 EUR) und Nordex (+ 2,87 Prozent auf 13,64 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HUGO BOSS (-6,89 Prozent auf 47,06 EUR), Nemetschek SE (-4,25 Prozent auf 80,00 EUR), Siltronic (-3,97 Prozent auf 70,20 EUR), HENSOLDT (-3,31 Prozent auf 35,64 EUR) und GEA (-3,17 Prozent auf 36,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 8 009 550 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,257 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

