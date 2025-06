MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 8 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Obst sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie das Portfoliomanagement des Industriekonzerns als einen Kurstreiber an. Es sei sinnvoll, dass Thyssenkrupp mehr unabhängige Geschäftseinheiten anstrebe, da das Konzept eines integrierten Industriekonglomerats nicht erfolgreich gewesen sei. Als Bedrohung allerdings sieht der Analyst die Unsicherheit über den Liquiditätsbedarf für die laufende Restrukturierung und die Transformation des Stahlgeschäfts./rob/ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 16:27 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



