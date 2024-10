Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Der SDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 13 955,32 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 100,290 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,199 Prozent stärker bei 13 942,04 Punkten, nach 13 914,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 965,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 942,04 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 0,240 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 579,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, stand der SDAX noch bei 14 506,73 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 12 728,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,970 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,79 Prozent auf 5,61 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,19 Prozent auf 64,70 EUR), PVA TePla (+ 2,15 Prozent auf 12,35 EUR), SGL Carbon SE (+ 1,76 Prozent auf 5,20 EUR) und AlzChem Group (+ 1,76 Prozent auf 57,80 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen STRATEC SE (-1,75 Prozent auf 39,30 EUR), METRO (St) (-1,26 Prozent auf 4,71 EUR), Ceconomy St (-0,82 Prozent auf 3,14 EUR), MLP SE (-0,81 Prozent auf 6,15 EUR) und Kontron (-0,76 Prozent auf 16,94 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 151 948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,844 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,89 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

