Börse Frankfurt: SDAX im Plus

Am Mittwoch gewinnt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,44 Prozent auf 15 220,19 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 123,552 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,117 Prozent fester bei 15 171,19 Punkten in den Handel, nach 15 153,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15 171,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 233,68 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0,194 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, betrug der SDAX-Kurs 14 431,24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, stand der SDAX bei 13 713,39 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 05.06.2023, bei 13 444,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,12 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell AUTO1 (+ 5,97 Prozent auf 7,10 EUR), Hypoport SE (+ 4,72 Prozent auf 293,00 EUR), Vitesco Technologies (+ 3,98 Prozent auf 66,55 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,51 Prozent auf 56,10 EUR) und Wüstenrot Württembergische (+ 3,39 Prozent auf 13,42 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen ADTRAN (-3,39 Prozent auf 5,41 USD), Dürr (-1,66 Prozent auf 23,72 EUR), ATOSS Software (-1,52 Prozent auf 227,50 EUR), pbb (-1,51 Prozent auf 5,89 EUR) und HAMBORNER REIT (-1,19 Prozent auf 6,63 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die AUTO1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 469 683 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,825 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

