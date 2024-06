Börse Frankfurt: SDAX letztendlich in der Gewinnzone

So performte der SDAX am Montag letztendlich.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,39 Prozent stärker bei 15 182,00 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 122,421 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,447 Prozent stärker bei 15 190,71 Punkten, nach 15 123,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 259,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 138,47 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, lag der SDAX bei 14 431,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Wert von 13 857,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Stand von 13 483,16 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,85 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 5,24 Prozent auf 26,10 EUR), pbb (+ 5,15 Prozent auf 6,03 EUR), Ceconomy St (+ 4,12 Prozent auf 3,23 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3,80 Prozent auf 18,58 EUR) und NORMA Group SE (+ 3,52 Prozent auf 18,84 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil GRENKE (-3,24 Prozent auf 20,90 EUR), Hypoport SE (-1,98 Prozent auf 287,00 EUR), ADTRAN (-1,89 Prozent auf 5,45 USD), MLP SE (-1,41 Prozent auf 6,31 EUR) und BayWa (-1,33 Prozent auf 22,30 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 939 832 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 16,375 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,93 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at