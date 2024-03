Börse Frankfurt: SDAX liegt am Dienstagmittag im Minus

So bewegt sich der SDAX am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,31 Prozent leichter bei 13 837,65 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 115,555 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,212 Prozent schwächer bei 13 851,79 Punkten in den Handel, nach 13 881,21 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 905,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 13 837,65 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.02.2024, wurde der SDAX mit 13 813,37 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, wurde der SDAX auf 13 732,09 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der SDAX auf 12 773,39 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 0,119 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Amadeus FiRe (+ 7,37 Prozent auf 119,40 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 3,37 Prozent auf 39,26 EUR), Hypoport SE (+ 3,31 Prozent auf 225,00 EUR), INDUS (+ 2,84 Prozent auf 25,35 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,49 Prozent auf 8,17 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen DEUTZ (-10,97 Prozent auf 5,20 EUR), ADTRAN (-4,31 Prozent auf 5,33 USD), pbb (-3,13 Prozent auf 4,21 EUR), BayWa (-2,90 Prozent auf 25,15 EUR) und CompuGroup Medical SE (-2,19 Prozent auf 26,82 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 863 696 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,450 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

2024 hat die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

