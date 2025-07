MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG mit einem Kursziel von 41,90 Euro auf "Buy" belassen. Die Bedingungen blieben schwierig, schrieb Gerhard Schwarz am Freitag anlässlich der Prognosesenkung. Der nun avisierte Nettovermögenswert liege unter seiner Schätzung sowie dem Konsens. Die DBAG stehe aber gut da für solide Resultate, sobald sich die Voraussetzungen wieder etwas besserten./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 06:57 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



