Börse Frankfurt: SDAX mittags im Minus

Der SDAX zeigt sich aktuell in Rot.

Um 12:09 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,35 Prozent auf 12 910,93 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 108,557 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,355 Prozent tiefer bei 12 910,63 Punkten, nach 12 956,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Freitag bei 12 925,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 894,59 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 1,53 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 13 049,64 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2023, den Wert von 13 312,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2022, wies der SDAX einen Stand von 10 910,42 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,84 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell 1&1 (+ 2,94 Prozent auf 16,78 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,72 Prozent auf 29,64 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,54 Prozent auf 40,75 EUR), GFT SE (+ 1,52 Prozent auf 24,04 EUR) und adesso SE (+ 1,32 Prozent auf 107,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Aroundtown SA (-4,33 Prozent auf 1,83 EUR), PATRIZIA SE (-2,39 Prozent auf 7,77 EUR), IONOS (-1,86 Prozent auf 14,78 EUR), ZEAL Network SE (-1,79 Prozent auf 30,10 EUR) und Fielmann (-1,63 Prozent auf 40,98 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 2 568 903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 9,515 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX hat die TRATON-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent bei der Grand City Properties-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at