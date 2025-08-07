IONOS Aktie

42,75EUR 3,05EUR 7,68%
IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

07.08.2025 08:58:31

IONOS Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) des Internetdienstleisters hätten über den Konsensschätzungen gelegen und zudem sei das Jahresziel für das bereinigte Ebitda erneut angehoben worden, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zugleich aber sei innerhalb der Umsatzsegmente die Prognose für Cloud-Lösungen (Cloud Solutions) auf eine Wachstumserwartung von etwa 10 Prozent im Jahresvergleich gesenkt worden, nach bisher 15?17 Prozent. Der Konsens liege hier derzeit noch bei 15 Prozent./rob/ck/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Overweight
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
39,90 € 		Abst. Kursziel*:
10,28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,92%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

