Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

Am Montag verbucht der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,50 Prozent auf 14 963,74 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 120,095 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,339 Prozent auf 14 987,67 Punkte an der Kurstafel, nach 15 038,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 935,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 022,75 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 837,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 873,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, den Stand von 13 430,79 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,27 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 5,06 Prozent auf 31,58 EUR), Klöckner (+ 2,32 Prozent auf 6,17 EUR), KSB SE (+ 1,86 Prozent auf 656,00 EUR), STRATEC SE (+ 1,58 Prozent auf 48,10 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 1,50 Prozent auf 17,60 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil ADTRAN (-6,55 Prozent auf 4,99 USD), SGL Carbon SE (-3,49 Prozent auf 7,18 EUR), pbb (-3,48 Prozent auf 5,41 EUR), Ceconomy St (-2,82 Prozent auf 3,10 EUR) und thyssenkrupp nucera (-2,31 Prozent auf 10,55 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. 247 528 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 16,100 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Schaeffler-Aktie verzeichnet mit 6,01 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at