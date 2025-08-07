SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierungskosten belasten SGL Carbon

Der Kohlefaser-Spezialist SGL Carbon ist wegen schwieriger Geschäfte und des teuren Umbaus einer Sparte tief in die roten Zahlen geraten.

Außerdem trüben die Zollpolitik der USA, die Lage der Autoindustrie und der Absatz von Elektroautos die Aussichten. An der XETRA-Börse kamen die Neuigkeiten entsprechend schlecht an: Die SGL -Aktie verlor am Vormittag bis zu 11 Prozent, konnte das Minus aber im Tagesverlauf deutlich reduzieren.

Am Nachmittag gab die Aktie um knapp fünf Prozent auf 3,435 Euro nach. Sie war damit immer noch der mit Abstand größte Verlierer im SDAX. Das Papier büßte im bisherigen Jahresverlauf in einem freundlichen Umfeld rund 14 Prozent ein. Das Unternehmen ist an der Börse derzeit rund 420 Millionen Euro wert. Größte Anteilseignerin ist SKion, die Beteiligungsgesellschaft der BMW-Erbin Susanne Klatten .

Die Autobauer BMW und Volkswagen sind mit 18 Prozent beziehungsweise 7 Prozent beteiligt. Carbon galt einmal als zukunftsträchtiger Werkstoff im Automobilbau - deswegen war VW Anfang des vergangenen Jahrzehnts überraschend bei SGL eingestiegen. Um eine Übernahme zu verhindern, stockte Klatten ihren Anteil auf und holte BMW mit ins Boot. Damals war der Kurs auf mehr als 30 Euro gestiegen.

Unter dem Strich stand bei SGL im ersten Halbjahr ein Verlust von über 31 Millionen Euro nach einem Gewinn von 29 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen bei der Vorlage seiner detaillierten Quartalszahlen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Allein die Umstrukturierung des Karbonfaser-Bereichs Carbon Fibers schlug mit mehr als 45 Millionen Euro zu Buche. Hinzu kam ein negativer Steuereffekt von fast 10 Millionen Euro.

Bereits Mitte Juli hatte die SGL-Spitze ihre Erwartungen für 2025 gekappt. So soll der Umsatz 10 bis 15 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr. Der um Sonderposten wie den Konzernumbau bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll weiterhin 130 bis 150 Millionen Euro erreichen.

"Wachsende Handelshemmnisse, insbesondere durch die Zollpolitik der USA, wirken sich negativ auf die Geschäftsentwicklung unserer Kunden und Absatzmärkte aus", schreibt das Management in seinem Jahresausblick. Besonders die Entwicklung der Autobranche sei unsicher.

SGL blickt dabei auch auf den erwarteten Absatz von E-Autos. Diese seien die Haupttreiber für die Nachfrage nach Siliziumkarbid-Halbleitern, zu deren Herstellung würden wiederum Spezialgraphit-Komponenten von SGL Carbon benötigt.

"Die SGL Carbon ist nicht immun gegen das wirtschaftliche Umfeld oder die Entwicklungen in unseren Absatzmärkten", sagte Vorstandschef Thomas Dippold. Der Umbau der Sparte Carbon Fibers mit der Schließung unrentabler Standorte zeige allerdings erste Erfolge. So habe der Bereich vor Sondereffekten nach vielen Quartalen wieder ein positives operatives Ergebnis erzielt.

Im ersten Halbjahr sank der Umsatz des Konzerns im Jahresvergleich um fast 16 Prozent auf gut 453 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn sackte noch etwas stärker auf 72,5 Millionen Euro nach unten. Die Sparte Carbon Fibers erzielte einen bereinigten operativen Gewinn von gut 5 Millionen Euro nach einem Minus von über 4 Millionen im Vorjahreszeitraum.

WIESBADEN (dpa-AFX)