Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich fester

Der SDAX gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt.

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,27 Prozent auf 14 784,13 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 120,415 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,005 Prozent fester bei 14 745,01 Punkten, nach 14 744,34 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 745,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 808,29 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,31 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.04.2024, wurde der SDAX auf 14 459,58 Punkte taxiert. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 09.02.2024, bei 13 701,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.05.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 696,66 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,97 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 808,29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Vitesco Technologies (+ 2,74 Prozent auf 71,35 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,44 Prozent auf 7,15 EUR), BayWa (+ 2,37 Prozent auf 23,75 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,85 Prozent auf 55,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,40 Prozent auf 20,26 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen SAF-HOLLAND SE (-5,23 Prozent auf 16,32 EUR), DEUTZ (-2,97 Prozent auf 5,39 EUR), Drägerwerk (-2,82 Prozent auf 48,30 EUR), Nagarro SE (-2,22 Prozent auf 74,90 EUR) und JOST Werke (-1,63 Prozent auf 45,30 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 365 104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,575 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at