Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,62 Prozent leichter bei 15 073,56 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 123,512 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,224 Prozent tiefer bei 15 133,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 167,30 Punkten am Vortag.

Bei 15 070,09 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 15 155,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 17.04.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 998,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Stand von 13 882,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, wurde der SDAX auf 13 489,10 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,06 Prozent aufwärts. Bei 15 227,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,38 Prozent auf 1,16 EUR), Salzgitter (+ 1,86 Prozent auf 23,06 EUR), PVA TePla (+ 1,52 Prozent auf 19,42 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,17 Prozent auf 77,80 EUR) und Dermapharm (+ 1,08 Prozent auf 37,30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen RENK (-7,80 Prozent auf 25,17 EUR), BayWa (-2,79 Prozent auf 22,65 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,52 Prozent auf 20,90 EUR), ATOSS Software (-2,45 Prozent auf 238,50 EUR) und flatexDEGIRO (-2,15 Prozent auf 12,77 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 1 629 374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,450 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,04 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

