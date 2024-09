Börse Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,14 Prozent leichter bei 13 771,83 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 97,065 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,086 Prozent leichter bei 13 918,19 Punkten in den Handel, nach 13 930,12 Punkten am Vortag.

Bei 13 768,16 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 13 918,19 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 1,78 Prozent. Vor einem Monat, am 20.08.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 796,57 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 20.06.2024, einen Wert von 14 599,56 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.09.2023, den Stand von 13 178,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 0,357 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit ADTRAN (+ 2,17 Prozent auf 5,18 EUR), ATOSS Software (+ 1,40 Prozent auf 130,00 EUR), STO SE (+ 0,65 Prozent auf 123,40 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 0,40 Prozent auf 24,80 EUR) und STRATEC SE (+ 0,36 Prozent auf 42,20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Sixt SE St (-5,55 Prozent auf 62,10 EUR), Deutsche Wohnen SE (-5,55 Prozent auf 25,55 EUR), Elmos Semiconductor (-5,24 Prozent auf 65,10 EUR), thyssenkrupp nucera (-4,98 Prozent auf 8,87 EUR) und DEUTZ (-3,70 Prozent auf 4,53 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 393 388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit 8,971 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at