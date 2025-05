Börse Frankfurt: SDAX schwächer

Der SDAX verbucht am Mittag Verluste.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent schwächer bei 16 509,99 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,707 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,134 Prozent fester bei 16 591,12 Punkten in den Montagshandel, nach 16 568,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 16 597,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 507,81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Stand von 15 107,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2025, lag der SDAX noch bei 14 892,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 162,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 18,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 16 741,45 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Punkte.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 4,63 Prozent auf 27,10 EUR), Salzgitter (+ 3,28 Prozent auf 21,44 EUR), SFC Energy (+ 2,86 Prozent auf 25,15 EUR), GFT SE (+ 2,59 Prozent auf 23,80 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,80 Prozent auf 1,47 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Ceconomy St (-5,97 Prozent auf 2,99 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-5,49 Prozent auf 3,88 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,23 Prozent auf 38,06 EUR), Siltronic (-3,65 Prozent auf 36,44 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,74 Prozent auf 67,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 717 833 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die IONOS-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,902 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ProCredit-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,30 zu Buche schlagen. Mit 6,43 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie an.

