Börse Frankfurt: SDAX verbucht am Montagnachmittag Verluste

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,75 Prozent auf 12 853,14 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 105,232 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,343 Prozent stärker bei 12 994,08 Punkten in den Montagshandel, nach 12 949,71 Punkten am Vortag.

Bei 13 014,10 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 852,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, stand der SDAX bei 12 678,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 626,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wies der SDAX einen Stand von 11 415,45 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 6,36 Prozent nach oben. 13 880,68 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 11 973,73 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 2,61 Prozent auf 70,70 EUR), Energiekontor (+ 2,14 Prozent auf 76,40 EUR), MorphoSys (+ 2,10 Prozent auf 31,05 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,03 Prozent auf 6,04 EUR) und CEWE Stiftung (+ 1,68 Prozent auf 90,60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Aroundtown SA (-7,41 Prozent auf 2,16 EUR), New Work SE (ex XING) (-3,58 Prozent auf 70,10 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,43 Prozent auf 18,04 EUR), Grand City Properties (-3,23 Prozent auf 8,84 EUR) und PATRIZIA SE (-2,87 Prozent auf 8,11 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 3 592 329 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,515 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,59 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

