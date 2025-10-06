Montagshandel in Frankfurt: MDAX pendelt zum Handelsende um seinen Vortagesschluss

Der MDAX wagte sich am Montag nicht aus der Reserve.

Am Montag schloss der MDAX nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 30 937,81 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 355,917 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,207 Prozent höher bei 31 000,62 Punkten, nach 30 936,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 860,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 137,33 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 30 011,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 280,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 850,01 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,29 Prozent nach oben. Bei 31 754,30 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 11,39 Prozent auf 87,05 EUR), flatexDEGIRO (+ 5,85 Prozent auf 30,42 EUR), Ströer SE (+ 3,62) Prozent auf 38,65 EUR), Talanx (+ 2,53 Prozent auf 113,50 EUR) und Nordex (+ 1,77 Prozent auf 22,94 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen RENK (-3,48 Prozent auf 85,36 EUR), HENSOLDT (-2,11 Prozent auf 111,40 EUR), Evonik (-1,67 Prozent auf 14,69 EUR), Aroundtown SA (-1,67 Prozent auf 3,18 EUR) und Jungheinrich (-1,52 Prozent auf 29,90 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 403 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,604 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,55 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at