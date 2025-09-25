Aroundtown Aktie

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

25.09.2025 22:22:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.571 Punkte

DOW JONES--Auch am Donnerstag sind im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien keine Auffälligkeiten zu beobachten gewesen. Auch Aroundtown zeigten sich nur wenig bewegt. Das Immobilienunternehmen hatte am Abend die Platzierung einer Anleihe und das Angebot eines Rückkaufs älterer Anleihen mitgeteilt hatte, um die finanzielle Belastung zu reduzieren.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.571 23.535 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)

