Börse Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge

Der SDAX entwickelt sich am Dienstagnachmittag positiv.

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent fester bei 14 207,12 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 100,291 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,461 Prozent auf 14 226,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 161,67 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 284,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 14 202,53 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 14 058,70 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2024, einen Stand von 14 421,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 12 875,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,79 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell adesso SE (+ 7,20 Prozent auf 73,00 EUR), Mutares (+ 6,67 Prozent auf 22,40 EUR), flatexDEGIRO (+ 6,18 Prozent auf 13,65 EUR), Grand City Properties (+ 4,83 Prozent auf 13,25 EUR) und SMA Solar (+ 2,05 Prozent auf 18,42 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-2,49 Prozent auf 1,02 EUR), Douglas (-2,43 Prozent auf 20,10 EUR), EVOTEC SE (-2,33 Prozent auf 6,28 EUR), HORNBACH (-2,04 Prozent auf 86,40 EUR) und Nagarro SE (-1,97 Prozent auf 87,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 531 125 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,142 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,70 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

