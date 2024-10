Börse Frankfurt: SDAX verliert zum Ende des Montagshandels

Der SDAX sank am Montag.

Schlussendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent leichter bei 14 167,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 100,255 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,056 Prozent stärker bei 14 218,33 Punkten in den Handel, nach 14 210,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 14 238,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 075,15 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Der SDAX wurde am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, mit 14 058,70 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 317,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 12 875,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 2,50 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell AUTO1 (+ 6,73 Prozent auf 10,15 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,31 Prozent auf 68,70 EUR), EVOTEC SE (+ 2,23 Prozent auf 6,43 EUR), Vossloh (+ 1,87 Prozent auf 49,00 EUR) und MLP SE (+ 1,75 Prozent auf 5,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Mutares (-4,76 Prozent auf 21,00 EUR), Elmos Semiconductor (-3,64 Prozent auf 66,10 EUR), KWS SAAT SE (-3,20 Prozent auf 63,60 EUR), SMA Solar (-3,01 Prozent auf 18,05 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-2,74 Prozent auf 24,85 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 368 778 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 10,142 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at