Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Am Dienstag ging es im SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,81 Prozent auf 12 549,38 Punkte abwärts. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 105,674 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,577 Prozent auf 12 707,11 Punkte an der Kurstafel, nach 12 780,83 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 12 545,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 721,13 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 324,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 410,01 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, notierte der SDAX bei 10 648,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 3,85 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit CEWE Stiftung (+ 3,00 Prozent auf 92,60 EUR), ATOSS Software (+ 1,02 Prozent auf 199,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 0,65 Prozent auf 12,43 EUR), Fielmann (+ 0,58 Prozent auf 41,68 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,50 Prozent auf 20,15 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil MorphoSys (-6,22 Prozent auf 23,36 EUR), Grand City Properties (-4,98 Prozent auf 8,49 EUR), Energiekontor (-4,90 Prozent auf 71,80 EUR), ADTRAN (-4,37 Prozent auf 8,10 USD) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,34 Prozent auf 34,60 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 4 559 325 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,930 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,89 erwartet. Mit 8,21 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

