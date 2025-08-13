Grand City Properties Aktie

11,10EUR 0,08EUR 0,73%
Grand City Properties

WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

13.08.2025 11:20:38

Grand City Properties Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Experte Kai Klose attestierte dem Immobilienunternehmen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "ermutigende Resultate". Grand City sei auf einem guten Weg, um die bekräftigte Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
14,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,10 € 		Abst. Kursziel*:
30,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,63%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

