Grand City Properties Aktie

10,94EUR -0,02EUR -0,18%
Grand City Properties

WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

22.08.2025 07:24:32

Grand City Properties Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grand City Properties von 14,50 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Immbilienkonzern dürfte sich die im ersten Halbjahr besser als erwartete Profitabilität fortsetzen, begründete Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung das neue Ziel. Er senkte indes seine Annahmen für künftige Veräußerungserlöse./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,02 € 		Abst. Kursziel*:
36,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,11%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

